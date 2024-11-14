Хохлов рассказал о молодёжи «Локомотива»

Рулевой молодежки московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал о молодых талантах «железнодорожников».
«В молодёжь верят и дают шанс проявить себя, но с большой поправкой - это заслуженно. То есть это делается не искусственно, а молодёжь подводят и своевременно дают проявить себя», - передает слова специалиста «Чемпионат».
По итогам первого круга Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 34 балла и находится на третьей позиции в турнирной таблице. 19-летний полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ с десятью забитыми мячами.
Бан пользователя