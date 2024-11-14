Хохлов оценил игру полузащитника «Локомотива» Батракова

Наставник молодежки московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мнением о прогрессе полузащитника первой команды Алексея Батракова.
«Батраков - шикарный парень. Он обладает всеми данными, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Помимо футбольных вещей, он ещё и ментально сильный», - передает слова специалиста «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний хавбек провел 14 поединков. Алексей записал на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач.
После 15 туров чемпионата страны «Локомотив» набрал 34 балла и занимает третье место турнирной таблице чемпионата России.
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