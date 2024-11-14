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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов назвал сильные стороны Станковича как тренера эксклюзив

14 Ноября 2024 • 11:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Ветеран «Спартака» Александр Самедов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга для «Спартака», а также поделился мнением о золотой гонке РПЛ.

- Как оцените вероятность смены чемпиона в РПЛ в этом сезоне?

- Это возможно, но я считаю, что «Зенит» во второй части чемпионата дожмет.

- Тогда в каком случае возможна смена чемпиона, которую вы допустили?

- «Краснодар» действительно неплохо смотрится. Но тут нужен опыт. Хотя у южан он уже был. Правда, в прошлом году у них не получилось, они оступились и не смогли довести дело до конца. В этом сезоне, они уже научены горьким опытом. Но, как я и говорил, по моим ощущениям «Зенит» возьмет свое.

- В чем «Зенит» лучше «Краснодара»?

- Состав у питерцев сильный. 

- Насколько важен чемпионский дух и победный опыт в борьбе за первое место?

- Конечно, важен. И питерцы этим обладают. Они взяли несколько чемпионских титулов подряд, что говорит о многом.

- Кто составит реальную конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место?

- Не думаю, что у кого-то это получится.

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- За что будет бороться «Спартак» в этом чемпионате?

- «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА будут бороться за третье место. А вот кто из них достигнет этой цели, сейчас сложно сказать.

- Как вам «Спартак» в нынешнем чемпионате?

- Команду лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович. Я желаю ему удачи. Не так давно присутствовал на стажировке в «Спартаке» и видел атмосферу, его контакт с командой. Мне кажется, что у него все должно получиться в «Спартаке».  

- То есть, вы считаете сильной стороной Станковича создание коллектива и атмосферы внутри команды?

- Да. А также его задумки. Он пробует, ищет. Понятно, что не всегда получается. Есть провальные матчи, как с «Локомотивом». Но были и хорошие матчи – с «Зенитом» в Питере. То есть, пока нет какой-то стабильности, но он работает с командой относительно недавно.

- Вас не смущает, что он задействовал в матчах даже больше футболистов, чем Абаскаль?

- Он ищет и может пробовать разное. Значит, у него есть для этого время.

- Не слишком ли долго он ищет? Позади первый круг чемпионата, и нельзя сказать, что состав на сто процентов сформирован.

- Ничего. Значит, у него есть доверие от руководства.

- «Спартаку» нужно зимой усиление?

- Наверное, нужно. Но руководство само это решит.  

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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