Мостовой хочет возглавить клуб РПЛ

Экс-полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал, где хотел бы начать свою тренерскую карьеру.

В разговоре с журналистом Sport24 специалист заявил, что не намерен рассматривать предложения от клубов из низших дивизионов. Мостовому интересна работа только в Премьер-лиге.

Напомним, что Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги первое место занимает «Краснодар». После 15 туров «быки» набрали 37 баллов. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» с 36 очками. Призовую тройку замыкает столичный «Локомотив». В активе «железнодорожников» 34 балла.