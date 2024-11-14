Ананко: «Краснодар» почувствовал «вкус мяса»

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о выступлении «Краснодара» в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.
«Чтобы бороться за первые места, нужно иметь в составе чемпионов. Команда стала на год опытнее. Они почувствовали «вкус мяса». Всё в их руках и ногах. Надо быть чуть понаглее», - передает слова Ананко «Чемпионат».
После первого круга Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 37 баллов. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на одно очко. В следующем матче чемпионата страны «быки» на выезде встретятся с подмосковными «Химками».
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