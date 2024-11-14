Ларин покинет «Крылья Советов»

51-летний российский специалист Николай Ларин будет уволен с поста советника руководителя самарских «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», причиной ухода Ларина из клуба стала его связь с агентской группой Павла Андреева и лоббирование его интересов.

После 15 туров Российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 12 баллов и располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате страны самарская команда проведет против грозненского «Ахмата» на своем поле. Встреча состоится в воскресенье, 24 ноября.