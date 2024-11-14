Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что не считает провальной первую часть сезона для форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Провалом пока рано назвать, а то, что играет не регулярно, ещё не провал. Провал, если выходит на игру и по качеству не может реализовать потенциал, вот это я называю провалом.

А то, что смена клуба не привела к регулярности выхода в составе, - давайте смягчим это адаптацией, притиркой к партнёрам. Можно многие вещи оправдать», - сказал Билялетдинов.

27-летний Соболев осенью 2024 года перешёл из «Спартака» в «Зенит» за 10 миллионов евро. После перехода в команду из Санкт-Петербурга футболист сыграл 12 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и результативной передачей.