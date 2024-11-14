Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что форвард «Акрона» Артём Дзюба никогда не врёт.

«Я не читал комментарии про его интервью. Я говорю, как я вижу со своей колокольни. Я знаю Дзюбу, он никогда не врёт. Он может как-то сказать ехидно, смешно или с подколкой, но то, что он не врёт, – это точно», - сказал Балахнин.

36-летний Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон» с осени 2024 года, он стал игроком команды на правах свободного агента. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.