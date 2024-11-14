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Гусев: «Мостовой любому тренерскому штабу не помешает»

14 Ноября 2024 • 10:38 Комментировать

Член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий касательно стажировки в стане «бело-голубых» бывшего футболиста «Спартака» и сборной России Александра Мостового.

«Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично. У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 30 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Ролан Гусев ещё теги
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