Гусев: «Мостовой любому тренерскому штабу не помешает»

«Мы каждый день общаемся с Мостовым. Его стажировка в «Динамо» прошла отлично. У него такой опыт, что советы ему не нужны. Саша любому тренерскому штабу не помешал бы», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».