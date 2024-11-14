Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, как вживается в профессию тренера.

- Как оцениваете нынешнее положение «Спартанка» после первого круга чемпионата РПЛ?

- Впереди еще половина сезона. Так что будем ждать острой, разгоряченной концовки чемпионата и борьбы за чемпионство.

- Шансы на чемпионство у «Спартака» есть?

- Да.

- Вы не так давно начали тренерскую карьеру. Столкнулись ли с какими-то сюрпризами в профессии или увидели то, что и ожидали?

- Особых сюрпризов не было. Но могу сказать, что футболист и тренер – это две абсолютно разные профессии. И видение футбола у них разное.

- Кто для вас является примером тренера, на которого вы равняетесь?

- Олег Романцев. Он пример во всем. Мы видели тот футбол, который «Спартак» при нем показывал, и все чемпионства команды под его руководством. Когда я был в «Динамо», мне посчастливилось поработать с ним там. Он уже был великим тренером, а я молодым футболистом.

- То есть, больше всего тренерского опыта, вы переняли именно у него?

- Он является моим тренером-кумиром. А так, я работал со многими наставниками, которые бил великими в прошлом футболистами. Я взял что-то от каждого.

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- А если говорить об иностранных тренерах, у кого-то что-то почерпнули?

- Назову Капелло, с которым я тоже работал. Отмечу дисциплину, его взгляды на футбол. Хотел бы отметить и Эмери. К сожалению, у него не получилось в «Спартаке», но для меня это был топовый тренер.

- Вы назвали всех тренеров, с которыми работали. А из тех, с кем не довелось сотрудничать, кого отметите?

- Больше всего нравится Гвардиола.

Елена Григорьевская