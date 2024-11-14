Мертенс назвал свою цель в «Факеле»

Полузащитник воронежского «Факела» Дилан Мертенс поведал о своих целях в российском клубе.

«Всегда стараюсь быть ценным игроком для команды - это моя цель. Если говорить конкретнее, я надеюсь, мы сможем быстро изменить ситуацию и достичь лучших результатов», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

Нидерландский игрок пополнил ряды команды из Воронежа минувшим летом. С того момента 29-летний полузащитник принял участие в 20 поединках «Факела», не отметившись голевыми действиями.

После 15 туров чемпионата России воронежский коллектив набрал 12 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице.