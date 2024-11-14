Гусев оценил выступление «Динамо» в первом круге РПЛ

«Хорошо оцениваю первый круг РПЛ для «Динамо». Вся борьба впереди. Идём по ещё лучшему графику, чем в прошлом сезоне. А тогда чуть не взяли чемпионство. Будем бороться», - передает слова Гусева «Чемпионат».