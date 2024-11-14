Гусев оценил выступление «Динамо» в первом круге РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о выступлении столичного «Динамо» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.
«Хорошо оцениваю первый круг РПЛ для «Динамо». Вся борьба впереди. Идём по ещё лучшему графику, чем в прошлом сезоне. А тогда чуть не взяли чемпионство. Будем бороться», - передает слова Гусева «Чемпионат».
По итогам 15 туров чемпионата России динамовцы набрали 30 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В следующем туре «бело-голубые» на выезде померяются силами с воронежским «Факелом».
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