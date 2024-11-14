Аршавин назвал клуб, который уйдёт лидером РПЛ на зимний перерыв

Бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о заключительных турах осеней части сезона РПЛ.

«На зимнюю паузу первым должен уйти «Зенит». Он обязан набирать очки в оставшихся трёх матчах. Не верю, что «Краснодар» в трёх играх победит», - поделился мнением Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 15 проведенных туров петербургский клуб набрал 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 37 очками располагается на первой строчке. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», в копилке которого 34 набранных балла.