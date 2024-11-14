Аршавин: «Спартак» - топ‑клуб, но играет средне»

Экс-форвард петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями об игре московского «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Спартак» - топ‑клуб, но играет средне. Сейчас они занимают место, которое заслуживают по игре. Но с «Зенитом» сыграли здорово - мало позволили сделать сопернику», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первого круга Российской премьер-лиги московская команда набрала 28 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на девять очков. Следующий матч «красно-белые» проведут на своем поле против столичного «Локомотива».