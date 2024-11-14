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Очередной провал в «Спартаке»: итоги работы Амарала в московском клубе

14 Ноября 2024 • 09:18 Комментировать

10 ноября московский «Спартак» сообщил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. По слухам, причиной увольнения стала провальная работа на летнем трансферном рынке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает все трансферы португальца.

Заход в «Спартак»

22 декабря 2023 года пресс-служба «Спартака» официально объявила о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора. До переезда в Россию португальский специалист на протяжении четырёх лет довольно-таки успешно трудился на должности старшего скаута «Бенфики». Как известно, «Бенфика» славится раскрытием талантов с их последующей продажей в ведущие европейские клубы. Вероятно, это стало одной из главных причин приглашения 33-летнего Амарала в «Спартак».

Трансферы на вход

Первое трансферное окно Амарала получилось достаточно скромным по количеству, однако щедрым по тратам. В январе 2024 года «Спартак» сделал единственную покупку, подписав молодого забивного форварда из нидерландского «Твенте» Манфреда Угальде. Костариканец обошёлся «красно-белым» в 13 миллионов евро, но до конца сезона явно не играл на эту сумму, так как долго не мог адаптироваться в России. Всё изменилось с приходом на пост главного тренера Деяна Станковича, который раскрыл Угальде в «Спартаке». Он поставил Мани на единственную позицию, где он максимально эффективен, — на остриё атаки.

Статистика Угальде в «Спартаке» (во всех турнирах)

 
Сезон-2023/24
Сезон-2024/25
Игры 16 18
Голы 1 9
Передачи - 2

А вот летняя трансферная кампания перед стартом текущего сезона получилась очень обширной. «Спартак» потратил на новичков почти 30 миллионов евро, став по тратам вторым в РПЛ после «Зенита». Однако на эти деньги «Спартак» едва ли смог усилить свой состав. Самой дорогой покупкой стал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, за которого было заплачено 14 миллионов евро. Стоит отметить, что Барко стал второй самой дорогой покупкой «Спартака» в истории после Гуса Тиля (18 млн евро). Помимо хавбека, столичный клуб подписал вингеров Маркиньоса (5 млн) и Игоря Дмитриева (2,5 млн), защитников Миенти Абену (1,2 млн) и Рикарду Мангаша (2,5 млн), а также форварда Виллиана Жозе (2 млн) и вратаря Александра Довбню (свободный агент).   

Трансферы на выход

А вот потери при Амарале оказались куда серьёзнее покупок, и если расставание с немотивированным Виктором Мозесом и рядом молодых футболистов, которые отправились по арендам, было неизбежно, то потерю главной звезды «Спартака» Квинси Промеса вполне можно повесить на совесть Амарала. Напомним, нидерландец поехал на зимние сборы в ОАЭ вместе с командой, а вот вернуться оттуда до сих пор не смог, так как находится в ожидании суда о возможной экстрадиции на родину.

Кроме того, «Спартак» продал своего центрального нападающего Александра Соболева в стан принципиального соперника — «Зенита». С одной стороны, «Спартак» хорошо заработал (10 млн евро) и избавился от токсичного немотивированного футболиста, но с другой — лишился качественного забивного форварда.

Самый обсуждаемый трансфер на выход — Георгий Джикия. Защитник долгое время был капитаном и лидером «Спартака», но экс-наставник команды Гильермо Абаскаль сделал всё, чтобы изжить игрока из клуба. Конечно, во многом была и вина агента Джикии, который слишком много говорил, но всё же именно при испанце капитан перестал играть, а позже ушёл свободным агентом.

А вот уходы Леона Классена, Ильи Свинова, Кейта Бальде и Томаша Тавареша пришлись ко двору, правда последний покинул клуб только на один сезон на правах аренды, но глядя на его карьеру в Австрии, можно предположить, что он вряд ли вернётся в «Спартак».

Итоги

Не будем говорить о каких-то грандиозных проектах, которые хотел осуществить в России Томаш Амарал. Просто подведём небольшие итоги трансферной работы. Поговаривают, что Амарал был уволен как раз из-за трансферного провала минувшим летом. В первую очередь, речь идёт о том, что из так называемого списка А «Спартаку» удалось подписать только Барко, а вот все остальные отказались ехать в Россию, что стало шоком для Амарала. Однако есть и обратная сторона. Сейчас в «Спартаке» перебор футболистов, так как Амарал не смог пристроить многих ребят, на которых изначально в клубе не рассчитывали. В качестве примера назовём Шамара Николсона, который лишь за счёт своей работы смог завоевать доверие тренера.

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Как итог, за небольшой период работы Амарал усилил «Спартак» всего лишь трансферами Угальде и Барко, только подписать игроков за 13 и 14 млн евро соответственно «красно-белые» могли бы и без Амарала. А вот все остальные игроки либо просто усреднили состав (Мангаш и Маркиньос), либо совсем разочаровали (Абена и Жозе).

Дмитрий Миляев

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