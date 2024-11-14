Экс-футболист «Спартака»: «Слежу за Промесом»

Экс-футболист столичного «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением о карьере нидерландского форварда Квинси Промеса. В настоящий момент форвард выступает в ОАЭ.

«Слежу за Промесом. Когда увидел, что он вышел на поле за профессиональный клуб, я за него обрадовался», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

Напомним, что Квинси является футболистом «Дубай Юнайтед». 32-летний нападающий подписал с клубом трудовое соглашение до конца июня следующего года.

В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 17 поединков в чемпионате России. Нидерландец записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.