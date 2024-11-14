«Динамо» может потерять Нгамалё

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё получил повреждение в поединке за национальную команду Камеруна.

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», форвард получил контузию голени в матче отборочного раунда Кубка африканских наций против Намибии (0:0). Степень серьезности травмы Нгамалё будет определена после прохождения медицинского обследования.

Напомним, что Муми защищает цвета московского коллектива с 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 13 поединках «Динамо», отметившись пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.