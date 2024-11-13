Павлюченко: «Как оценю первый круг «Спартака»? Плохо»

Бывший форвард московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко полагает, что «красно-белые» плохо провели первый круг сезона Российской премьер-лиги.

«Как оценю первый круг у «Спартака»? Плохо. У команды нет стабильности. А бороться за чемпионство, когда ты две игры выиграл, а третью проиграл, нельзя. «Спартаку» нужно набирать очки с командами, которые внизу турнирной таблицы», - говорит Павлюченко для Legalbet.

Напомним, что «Спартак» в двух последних турах смог обойти ЦСКА и завершить первый круг на пятом месте турнирной таблицы с 28 баллами. Отставание от первой тройки составляет шесть баллов.