Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Конечно, Галактионов – лучший тренер первого круга РПЛ»

13 Ноября 2024 • 22:34 Комментировать

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев полагает, что именно Михаил Галактионов – лучший тренер прошедшего первого круга в сезоне РПЛ.

«Конечно, лучший – Михаил Галактионов из «Локомотива». Привнес в команду качество, структуру и мотивацию. Мы получили нового талантливого специалиста в российском чемпионате. Теперь у «Локомотива» есть качество игровых действий, а самое главное – результат», – рассуждает Игнатьев для Betonmobile.

Напомним, что Галактионов и его «Локомотив» лишь на три очка отстают от первого места. У «железнодорожников» 34 балла, отставание от первого места составляет всего лишь три балла.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Михаил Галактионов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» в зрелищном матче переиграло «Авангард» в КХЛ Рыбин высказался о возможном кризисе идей Ротенберга в СКА Рублёв уступил Алькарасу на Итоговом турнире АТР «Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
22:46 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: «Как оценю первый круг «Спартака»? Плохо»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Конечно, Галактионов – лучший тренер первого круга РПЛ»
22:22 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Хочу сына спартаковца, а жена – «армейца»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Жирков: «Черчесов бы сделал «Спартак» сильнее» 1
21:35 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Не могу не выделить Мойзеса в ЦСКА»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев рассказал, что постоянно на связи с тренером сборной России
20:18 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о результатах «Спартака»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Яковлев рассказал, в каком случае он сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Чемпионский график»: Сёмин оценил игру «Краснодара»
20:08 · Россия. Премьер-лига
«Офигел немножко»: Калинский вспомнил отставку Илича
19:56 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Пьянич — мастеровитый футболист»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Все ждали большего от Николича»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что ЦСКА не нужно вычёркивать из борьбы за медали
19:23 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: «У «Ахмата» нет клубной философии»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Тюкавин должен переболеть звёздной болезнью
19:15 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Московское «Динамо» не дотягивает до завоевания трофеев»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда начнутся переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Батракова
19:05 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Спартак» Станковича не лучше «Спартака» Абаскаля 1
18:48 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о «Краснодаре»: «Думал, в этом году команды даже в тройке не будет»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не исключил возвращение в «Спартак» 1
18:44 · Россия. Премьер-лига
Агкацев высказался о потере очков «Краснодаром»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела – о Дзюбе: «Как обиженный ребёнок»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом
18:32 · Россия. Премьер-лига
В «Арисе» высказались о Дзюбе
Все новости