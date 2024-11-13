Борис Игнатьев: «Конечно, Галактионов – лучший тренер первого круга РПЛ»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев полагает, что именно Михаил Галактионов – лучший тренер прошедшего первого круга в сезоне РПЛ.

«Конечно, лучший – Михаил Галактионов из «Локомотива». Привнес в команду качество, структуру и мотивацию. Мы получили нового талантливого специалиста в российском чемпионате. Теперь у «Локомотива» есть качество игровых действий, а самое главное – результат», – рассуждает Игнатьев для Betonmobile.

Напомним, что Галактионов и его «Локомотив» лишь на три очка отстают от первого места. У «железнодорожников» 34 балла, отставание от первого места составляет всего лишь три балла.