Глушаков: «Хочу сына спартаковца, а жена – «армейца»

У российского полузащитника Дениса Глушакова и его супруги Ксении Коваленко недавно появился сын. Футболист рассказал, болельщиком какого клуба он видит своего первого сына.

«Хочу, чтобы сын был спартаковец. А жена хочет, чтобы он был армеец. Вырастет — выберет сам. Главное, чтобы был хороший человек», - делится Глушаков для «Спорт-Экспресса».

Это уже четвёртый ребёнок Глушакова, ранее трижды в жизни он становился отцом трёх дочерей.

Сам Глушаков – в заявке подмосковных «Химок». Осенью он потерял место в составе и стал играть за клуб МФЛ, ростовский СКА.