Жирков: «Черчесов бы сделал «Спартак» сильнее»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков высказался о недавних словах Артёма Дзюбы. Он в интервью заявил, что «Спартаку» подошёл бы в роли главного тренера Станислав Черчесов.

«Думаю, это назначение сделало бы «Спартак» сильнее. Я играл при Черчесове, его принципы знаю. Хочет и работает на все сто процентов. От него узнал мого тактических нововведений. В «Спартак» он был бы отличным кандидатом», - делится Жирков для «Матч ТВ».

На данный момент Черчесов возглавляет сборную Казахстана. Главным тренером «Спартака» является серб Деян Станкович. Клуб завершил первый круг РПЛ на пятом месте.