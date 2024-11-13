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Жирков и Сапета ответили на гол Павлюченко: легенды «Динамо» добыли волевую победу в матче против «Спартака»

13 Ноября 2024 • 21:59 Комментировать

Легенды московских «Спартака» и «Динамо» сошлись в товарищеском матче. Игра состоялась 13 ноября.

«Спартак» – «Динамо» 1:2 (1:1)

Роман Павлюченко, 15 (1:0)

Александр Сапета, 25 (1:1)

Юрий Жирков, 72 (1:2)

Составы на матч легенд «Спартака» и «Динамо» подобрались действительно легендарные. Вратарями у «Спартака» были Александр Филимонов и Артем Ребров, в поле бегали – Дмитрий Хлестов, Виктор Онопко, Дмитрий Парфёнов, Андрей Ещенко, Виктор Булатов, Дмитрий Ананко, Андрей Коновалов, Константин Головской, Рамиз Мамедов, Денис Глушаков, Павел Мелешин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Александр Мостовой, Дмитрий Радченко, Александр Павленко, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Егор Титов, Сергей Юран, Роман Павлюченко и Александр Ширко. Естественно, было много замен – прямых и обратных.

Главными тренерами «Спартака» были Олег Романцев и Ринат Дасаев. А противостояли им рулевые «Динамо» Валерий Газзаев и Юрий Семин, собравшие следующий состав: вратари – Владимир Габулов и Андрей Сметанин, в поле – Владимир Рыков, Эрик Яхимович, Евгений Смертин, Денис Колодин, Александр Точилин, Олег Терехин, Юрий Жирков, Алексей Смертин, Александр Сапета, Игорь Семшов, Андрей Кобелев, Дмитрий Хохлов, Андрей Каряка, Максим Ромащенко, Ролан Гусев, Эрик Корчагин, Игорь Колыванов, Дмитрий Булыкин, Сергей Кирьяков и Руслан Пименов.

Матч выставочный, товарищеский, но хотелось крутым экс-футболистам о себе заявить, соперников особо не жалели. Началось всё с довольно серьёзной борьбы на каждом участке поля. Первого голевого момента пришлось ждать целых 15 минут. И он сразу же превратился в гол. Титов в штрафную площадь влетел, оттеснил опекуна корпусом, ушёл в лицевую и прострелил. А Роман Павлюченко показал голевое чутьё, замкнув прострел – 1:0.

«Динамовцы» после гола преимущество перехватили, сходили в пару позиционных атак и через 10 минут счёт сравняли. Колыванов поймал мяч и организовал элитную скидку на Сапету, Александр в пределах штрафной площади убрал двух защитников и пробил под перекладину – 1:1. Ничья после первых 40 минут (а именно столько длился тайм) подчёркивала боевитый характер матча.

Упорная борьба продолжалась, в такой плотной игре моментов-то почти не было. Только через десять минут после начала второго тайма Павлюченко отклеился от опекунов и выскочил на прострел Юрана. С линии вратарской завершал атаку Роман, но пальнул рядом со штангой. Замысловатые комбинации разыгрывали легенды (Аленичев – Титов), в привычно жёстких подкатах стелился Ковтун, на фланге выжигал Точилин.

Много интересного вместил в себя матч легенд «Динамо» и «Спартака», но победителя так и не было. Жирков сказал своё слово в самой концовке. Неудачный вынос, подбор за Юрием и неожиданный удар под перекладину. Филимонов явно не ждал таких скиллов – 1:2. Павлюченко мог сравнять счёт на последних минутах, но после навеса Глушакова пробил в штангу!

Легенды «Динамо» проявили характер и добыли волевую победу в матче против «Спартака».

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