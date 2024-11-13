Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков участвует в матче легенд, который проходит в среду вечером. По словам футболиста, он даже встретился с представителями фанатского движения «красно-белых».

«Прекрасно чувствую себя здесь. Вернулся в свою раздевалку, на своё место. Встретились с ребятами из фан-движения, пообщались, всё обсудили. Что-то было когда-то, но уже прошло», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в составе «Спартака» Денис Глушаков в сезоне 2016/2017 стал чемпионом России. Нынешний сезон Глушаков начинал в «Химках», но в сентябре покинул команду. Сейчас 37-летний экс-спартаковец играет за ростовский СКА в Медиалиге.