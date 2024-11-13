Таранов: «Не могу не выделить Мойзеса в ЦСКА»

Бывший российский защитник Иван Таранов высказался об одном из легионеров московских «армейцев» Мойзесе.

«Не могу не выделить Мойзеса, он надежен и стабилен в защите. Постоянно выигрывает силовую борьбу и единоборства, а также является мотором команды. В последних матчах много подключался вперед и периодически забивал голы», - говорит Таранов для «Чемпионата».

Напомним, что в текущем сезоне бразильцу удалось сыграть уже в 21 матче во всех турнирах. В них он отметился двумя забитыми голами и одним ассистом.

ЦСКА по итогу первых 15 туров сезона Российской премьер-лиги размещается на шестом месте турнирной таблицы первенства.