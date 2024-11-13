Бывший спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре действительно рассматривает в качестве приоритетной возможную работу в московском «Спартаке». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По мнению Таре, в московском клубе он сможет бороться за чемпионство с командой. У него есть также предложения и от других клубов, но без задач борьбы за трофеи. В самом «Спартаке» ещё нет решения по назначению спортивного директора, консультации продолжаются.

Напомним, что предыдущий спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал покинул столичный клуб в минувшие выходные. Он проработал в структуре «красно-белых» менее года.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Спартаку» предложили двух иностранцев на пост спортивного директора. Таре – один из них.