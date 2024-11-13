Нападающий Артём Дзюба в своём нашумевшем интервью раскритиковал некоторых людей, с которыми пересекался во время выступлений за «Локомотив». Теперь московский клуб выступил с заявлением по поводу содержания интервью 36-летнего футболиста.

«Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артём Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу», - говорится в заявлении.

В продолжении «Локомотив» назвал неприемлемой саму публикацию такого интервью и его продвижение. В клубе удивлены, что это интервью вышло в эфире «Матч ТВ», где позиционируют себя как главное спортивное СМИ в России. Более того, «железнодорожников» удивляет позиция представителя «Матч ТВ» Василия Конова, который назвал интервью легендарным успехом спортивной журналистики.

«Локомотив» также указывает на отсутствие какой-либо позиции со стороны Российской премьер-лиги.

«Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?» - вопрошают «железнодорожники».

В завершении «Локомотив» сообщил о намерении поддерживать свой вектор развития, где упор делается на воспитанников и талантливых россиян.

«Локомотив» после первого круга располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на три очка.