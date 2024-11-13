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Никита Медведев рассказал, что постоянно на связи с тренером сборной России

13 Ноября 2024 • 20:46 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Махачкала
24.11 19:00

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев высказался о своих взаимоотношениях с тренером голкиперов «Ростова» и сборной России Виталием Кафановым.

— Постоянно на связи с Кафановым. Что он мне говорит? Витальевич дает советы, говорит, что нужно держать уровень, не успокаиваться, — цитирует Медведева портал «РБ Спорт».

При этом вратарь отметил, что не разговаривал с Кафановым по поводу сборной России.

Минувшим летом 29-летний Медведев покинул «Ростов» свободным агентом и присоединился к «Пари НН». В составе новой команды он принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги и пропустил 27 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Виталий Кафанов Никита Медведев Пари НН ещё теги

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