Сёмин высказался о результатах «Спартака»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу выступлений «Спартака» в нынешнем сезоне. После первого круга команда Деяна Станковича располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От третьего «Локомотива» «красно-белые» отстают на шесть очков, от первого «Краснодара» - на девять.

«Спартак» сильно отстаёт от тройки лидеров в РПЛ. У них явный недобор очков в чемпионате. И это заслуженно, так как у них долгое время была нестабильная игра», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин отметил, что турнирная таблица является наиболее объективным показателем результата команды.

Следующий матч «Спартак» проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Локомотива» на своём поле.