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Яковлев рассказал, в каком случае он сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц

13 Ноября 2024 • 20:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Воспитанник столичного «Спартака» Павел Яковлев ответил на вопрос на популярный в последнее время вопрос о своих ежемесячных тратах.

— Если ты живешь на базе, то на 30 тысяч можно прожить. Но в обычной жизни мне нужно минимум 150 тысяч. Квартплата, плюс дорогие продукты, бензин, такси, одежда, — заявил Яковлев на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Напомним, Яковлев выступал за основную команду «Спартака» с 2009 по 2016 год. В настоящий момент 33-летний футболист играет в Медиалиге.

В профессиональной карьере Яковлев также успел поиграть за «Анжи», «Крылья Советов», «Факел» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Яковлев

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