«Чемпионский график»: Сёмин оценил игру «Краснодара»

После первого круга Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева ни разу не проиграла (одиннадцать побед и четыре ничьи) и набрала в пятнадцати матчах 37 очков. Комментарий по поводу выступлений «быков» дал известный тренер Юрий Сёмин.

«У «Краснодара» чемпионский график. Очень высокий уровень игры. Плюс стабильный состав, который подлежит изменениям только из-за травм. И футболисты показывают свой максимум. Поэтому первое место «Краснодара» закономерно», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

До конца календарного года «Краснодар» проведёт ещё три матча Российской премьер-лиги. Соперниками будут «Химки» (23 ноября), «Спартак» (1 декабря) и «Локомотив» (8 декабря).