Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Офигел немножко»: Калинский вспомнил отставку Илича

13 Ноября 2024 • 20:08 Комментировать

Старожил нижегородского «Пари НН» Николай Калинский высказался о недавних событиях в его команде. Пост главного тренера «горожан» в октябре покинул серб Саша Илич.

«Офигел немножко. Для нас это было неожиданностью. Мы забили на 92‑й минуте, сыграли вничью. Нормальный результат. А через 10 минут зашли руководители и сказали, что Саша уходит. Никто не ожидал», - делится Калинский для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что перед отставкой Илича «Пари НН» сыграл в боевую ничью с «Акроном» (2:2). После серба главным тренером «Пари НН» стал белорус Виктор Ганчаренко. В турнирной таблице у коллектива десятое место и 15 набранных очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Николай Калинский Пари НН Саша Илич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Винисиус: «Анчелотти нашёл решение» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» в зрелищном матче переиграло «Авангард» в КХЛ Рыбин высказался о возможном кризисе идей Ротенберга в СКА Рублёв уступил Алькарасу на Итоговом турнире АТР «Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
21:29 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Не могу не выделить Мойзеса в ЦСКА»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев рассказал, что постоянно на связи с тренером сборной России
20:18 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о результатах «Спартака»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Яковлев рассказал, в каком случае он сможет прожить на 30 тысяч рублей в месяц
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Чемпионский график»: Сёмин оценил игру «Краснодара»
20:08 · Россия. Премьер-лига
«Офигел немножко»: Калинский вспомнил отставку Илича
19:56 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Пьянич — мастеровитый футболист»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Все ждали большего от Николича»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает, что ЦСКА не нужно вычёркивать из борьбы за медали
19:23 · Россия. Премьер-лига
Тетрадзе: «У «Ахмата» нет клубной философии»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Силкин: Тюкавин должен переболеть звёздной болезнью
19:15 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Московское «Динамо» не дотягивает до завоевания трофеев»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда начнутся переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Батракова
19:05 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Спартак» Станковича не лучше «Спартака» Абаскаля
18:48 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о «Краснодаре»: «Думал, в этом году команды даже в тройке не будет»
18:48 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не исключил возвращение в «Спартак»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Агкацев высказался о потере очков «Краснодаром»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела – о Дзюбе: «Как обиженный ребёнок»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом
18:32 · Россия. Премьер-лига
В «Арисе» высказались о Дзюбе
18:27 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Соболев – не новичок в своём кидании клуба»
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» предложили двух иностранцев на пост спортивного директора – названы имена
18:10 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Пятое место «Спартака» — это безобразие и провал»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Никакого впечатления Амарал не оставил»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев: «Слуцкий очень нужен РПЛ»
Все новости