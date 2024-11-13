«Офигел немножко»: Калинский вспомнил отставку Илича

Старожил нижегородского «Пари НН» Николай Калинский высказался о недавних событиях в его команде. Пост главного тренера «горожан» в октябре покинул серб Саша Илич.

«Офигел немножко. Для нас это было неожиданностью. Мы забили на 92‑й минуте, сыграли вничью. Нормальный результат. А через 10 минут зашли руководители и сказали, что Саша уходит. Никто не ожидал», - делится Калинский для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что перед отставкой Илича «Пари НН» сыграл в боевую ничью с «Акроном» (2:2). После серба главным тренером «Пари НН» стал белорус Виктор Ганчаренко. В турнирной таблице у коллектива десятое место и 15 набранных очков.