Алдонин: «Пьянич — мастеровитый футболист»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился комментарием об игре полузащитника «красно-синих» Миралема Пьянича.

По мнению эксперта, Пьянич все еще продолжает набирать форму, но уже сейчас он выглядит очень хорошо для своих кондиций.

«Но то, что мастеровитый футболист, — безусловно, это видно. Самое главное, чтобы Пьянич смог себя физически подвести к хорошим кондициям», — цитирует Алдонина «РБ Спорт»

34-летний Пьянич присоединился к ЦСКА в конце сентября, подписав однолетний контракт с клубом. В составе «армейцев» босниец принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и стал автором одной результативной передачи.