Алдонин: «Все ждали большего от Николича»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался о работе Марко Николича на посту главного тренера «армейцев».

«Думаю, что все ждали большего. Учитывая подбор футболистов, мне кажется, что ЦСКА еще может прибавить», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что временами ЦСКА демонстрирует хороший футбол, но бывают и неудачные отрезки.

Напомним, Николич возглавил ЦСКА перед стартом нового сезона, сменив на посту главного тренера команды Владимира Федотова.

Первый круг чемпионата России ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице, пополнив свою копилку на 27 очков.