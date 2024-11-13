Алдонин считает, что ЦСКА не нужно вычёркивать из борьбы за медали

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, можно ли уже вычеркнуть «армейцев» из претендентов на медали РПЛ.

«Вычеркивать не надо. Очень много потеряно очков с принципиальными соперниками. Во втором круге можно все это нивелировать, но пока не видно, за счет чего», — приводит слова Алдонина портал «РБ Спорт».

По итогам 15 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 27 набранных очков. Отставание «армейцев» от призовой тройки составляет семь баллов.

В ближайшем туре подопечные Марко Николича примут на своем поле «Ростов». Игра между командами пройдет 23 ноября.