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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тетрадзе: «У «Ахмата» нет клубной философии»

13 Ноября 2024 • 19:23 Комментировать

Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался о грозненском «Ахмате». Клуб идёт лишь в зоне вылета в Российской премьер-лиги с девятью баллами, 15-е место у команды.

«Возьмём «Барселону», клуб несколько десятилетий придерживается собственной философии. При всём уважении к «Ахмату», у него философию не вижу. Отсюда и проблемы. Под эту философию надо приглашать определённых футболистов, соответствующих задачам команды», - делится Тетрадзе с «Чемпионатом».

Напомним, что «Ахмат» смог лишь раз победить в первом круге РПЛ – «Ростов» на выезде. По ходу сезона грозненский клуб сменил тренера, вместо Магомеда Адиева у руля «Ахмата» встал снова российский специалист Сергей Ташуев.

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Евро-Футбол.Ру,
Омари Тетрадзе Ахмат
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