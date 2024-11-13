Силкин: Тюкавин должен переболеть звёздной болезнью

Российский тренер Сергей Силкин высказался о форварде столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

Специалист заявил, что Тюкавину необходимо пересмотреть свое отношение к делу, а также переболеть звездной болезнью.

«Тюкавин стал меньше забивать лишь потому, что к нему начали серьезнее относиться. Раньше он был «нежданчиком», а сейчас от него чего‑то ждут», — цитирует Силкина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин забил пять мячей и стал автором двух результативных передач в 17 встречах с учетом всех турниров.

Трудовой договор Тюкавина с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 16 млн евро.