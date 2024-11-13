Кобелев: «Московское «Динамо» не дотягивает до завоевания трофеев»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев полагает, что «бело-голубые» не готовы к завоеванию чемпионского титула в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«За пьедестал команда готова бороться. Однако до достижения трофеев не дотягивает. Состав хороший, но в «Динамо» нет баланса между атакой и обороной. Об этом мы говорим второй год, но ничего не меняется. Болтаться наверху – одно, бороться за трофеи – иное», - делится Кобелев для Metaratings.

Напомним, что у динамовцев по итогу первого круга четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от первого места составляет семь баллов.