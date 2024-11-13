Агент рассказал, когда начнутся переговоры с «Локомотивом» о новом контракте Батракова

Владимир Кузьмичёв, агент хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном продлении контракта игрока с клубом.

Стоит сказать, что ранее 19-летний футболист подписал дополнительное соглашение с «Локомотивом».

— Когда подписали дополнительное соглашение, оформили устную договоренность: по окончании этой части чемпионата, когда ребята уйдут в отпуск, мы встретимся и начнем разговаривать по новому контракту, — цитирует Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором восьми ассистов.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.