Черданцев: «Спартак» Станковича не лучше «Спартака» Абаскаля

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о «Спартаке». Он не стал называть «красно-белых» середняком Российской премьер-лиги, но при этом отметил, что команда не стала лучше играть после смены главного тренера. Как известно, с лета с «красно-белыми» работает Деян Станкович.

«Спартак» играет нестабильно, не лучше, чем при Абаскале. Мнение не изменилось даже после дерби по тренеру – тренер Станкович не знает, какой у него состав основной», - цитирует Черданцева «РБ Спорт».

Первый круг Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Станковича отстаёт на девять зачётных баллов.