Дьяков — о «Краснодаре»: «Думал, в этом году команды даже в тройке не будет»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство.

Эксперт признался, что не ожидал от «быков» такого успешного старта в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

— Думал, в этом году команды даже в тройке не будет. Но ребята молодцы, и сейчас я могу их только поздравить, — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России на первом месте, набрав 37 баллов в 15 турах. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», в копилке которого 36 очков.

Второй круг РПЛ начнется 22 ноября матчем между казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном».