Камоцци не исключил возвращение в «Спартак»

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», допускает своё возвращение в московский клуб.

«В футболе всё возможно, посмотрим. Кто знает, что произойдёт в будущем – может, я вернусь в «Спартак», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в настоящий момент «Спартак» ищет специалиста на должность спортивного директора. В воскресенье московский клуб объявил об уходе с этого поста Томаша Амарала.

Первый круг Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на девять очков.