Агкацев высказался о потере очков «Краснодаром»

«Краснодар» в прошедшие выходные впервые за несколько месяцев в РПЛ потерял очки. Южане в холодной Казани сыграли вничью с местным «Рубином» (1:1). Этот исход прокомментировал голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

«Может ли потеря очков с «Рубином» сказаться на состоянии команды? Не думаю. Мы сохранили за собой первую строчку. Продолжим делать все, чтобы и дальше оставаться на ней», - делится Агкацев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» завершил первый круг Российской премьер-лиги на чистом первом месте с 37 баллами. Однако от «Зенита» со второй строчки отрыв – всего лишь один балл. Три очка – отрыв от «Локомотива» с третьего места.