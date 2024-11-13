Петржела – о Дзюбе: «Как обиженный ребёнок»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба дал громкое интервью и честно поделился своим мнением о многих людях, с которыми ему приходилось работать. Комментарий по поводу высказываний Дзюбы дал Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит».

«Дзюба недоволен всеми своими бывшими тренерами? Невозможно, чтобы все люди были плохие. Надо искать проблему в себе. Дзюба ведёт себя как обиженный ребёнок – у него все вокруг плохие, но так не бывает», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

За «Акрон» Дзюба выступает с середины сентября. До подписания контракта с тольяттинским клубом нападающий какое-то время провёл в статусе свободного агента. В восьми играх за «Акрон» Артём смог забить два гола и отдать три голевых паса.