Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом

Известный агент Тимур Гурцкая высказался об увольнении Томаша Амарала с должности спортивного директора «Спартака».

По мнению эксперта, «Спартак» выбрал самое подходящее время для расставания с португальцем.

— 10 января должны появиться новички, которые нужны Станковичу. Если ты приведешь нового спортивного директора 25 декабря, то он кого будет искать за неделю?» — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам 15 сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 28 баллов. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет девять очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича примут у себя дома «Локомотив» (23 ноября).