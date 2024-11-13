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Гурцкая объяснил, почему «Спартак» вовремя расстался с Амаралом

13 Ноября 2024 • 18:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Известный агент Тимур Гурцкая высказался об увольнении Томаша Амарала с должности спортивного директора «Спартака».

По мнению эксперта, «Спартак» выбрал самое подходящее время для расставания с португальцем.

— 10 января должны появиться новички, которые нужны Станковичу. Если ты приведешь нового спортивного директора 25 декабря, то он кого будет искать за неделю?» — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам 15 сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 28 баллов. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет девять очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича примут у себя дома «Локомотив» (23 ноября).

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Спартак Москва Тимур Гурцкая Томаш Амарал ещё теги

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