В «Арисе» высказались о Дзюбе

Павел Гогнидзе, который работает на должности генерального директора «Ариса», прокомментировал слова Александра Кокорина об Артёме Дзюбе. Кокорин говорил, что Дзюба отказался переходить в «Арис».

«Мне трудно это комментировать. Во-первых, у Саши отличное чувство юмора. Во-вторых, может, он вёл переговоры лично (смеётся). Мы уважаем Артёма, он классный игрок, но было бы странно брать его пятым нападающим в команду», - цитирует Гогнидзе «РБ Спорт».

С середины сентября 36-летний Артём Дзюба выступает за «Акрон». За тольяттинскую команду нападающий провёл восемь официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три голевых паса на партнёров. Что касается 33-летнего Александра Кокорина, то он выступает за «Арис» с конца лета 2022 года.