Ринат Билялетдинов: «Соболев – не новичок в своём кидании клуба»

Известный тренер Ринат Билялетдинов дал комментарий на тему ухода нападающего Александра Соболева из «Спартака» в летнее трансферное окно. Как известно, 27-летний футболист перебрался в «Зенит».

«Я до конца не понял манёвра ухода Соболева из «Спартака». Оттуда так просто не уходят. Хотя есть пример ушедшего раньше Дзюбы. Соболев – не новичок в своём кидании клуба», - цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

За «Зенит» Александр Соболев провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра. Питерская команда на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.