«Спартаку» предложили двух иностранцев на пост спортивного директора – названы имена

«Спартак» ищет нового спортивного директора после того, как должность покинул Томаш Амарал. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белым» предложили двух кандидатов – Игли Таре и Марио Бранко.

Игли Таре в 2008-2023 годах был спортивным директором в «Лацио», за который ранее выступал в качестве игрока. Одной из особенностей его подхода является отсутствие скаутов – Таре работает с одним видеоаналитиком и полагается на связи по всему миру. Из «Лацио» Игли ушёл из-за напряжения в отношениях с президентом клуба Клаудио Лотито. Сейчас албанец не имеет работы.

Второй кандидат – Марио Бранко, который поработал во многих странах и сейчас трудится в «Фенербахче».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первого круга.