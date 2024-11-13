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«Спартаку» предложили двух иностранцев на пост спортивного директора – названы имена

13 Ноября 2024 • 18:17 Комментировать

«Спартак» ищет нового спортивного директора после того, как должность покинул Томаш Амарал. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белым» предложили двух кандидатов – Игли Таре и Марио Бранко.

Игли Таре в 2008-2023 годах был спортивным директором в «Лацио», за который ранее выступал в качестве игрока. Одной из особенностей его подхода является отсутствие скаутов – Таре работает с одним видеоаналитиком и полагается на связи по всему миру. Из «Лацио» Игли ушёл из-за напряжения в отношениях с президентом клуба Клаудио Лотито. Сейчас албанец не имеет работы.

Второй кандидат – Марио Бранко, который поработал во многих странах и сейчас трудится в «Фенербахче».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игли Таре Марио Бранко ещё теги
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