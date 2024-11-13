Шикунов: «Пятое место «Спартака» — это безобразие и провал»

Футбольный функционер Александр Шикунов, работавший в «Спартаке», поделился комментарием о результатах «красно-белых» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«К сожалению, пятое место «Спартака» после полсезона РПЛ — это безобразие и провал. Это даже обсуждать не нужно. «Спартак» всегда должен бороться за первое место», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Спартак» нестабилен, ведь после серии хороших игр команда может провалиться.

Первый круг Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича завершили на пятой строчке, сумев набрать 28 очков в 15 турах.

Соперником «Спартака» в 16-м туре РПЛ станет столичный «Локомотив».