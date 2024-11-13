Геркус: «Никакого впечатления Амарал не оставил»

Известный функционер Илья Геркус прокомментировал расставание «Спартака» со спортивным директором Томашем Амаралом.

Специалист заявил, что тяжело оценивать работу Амарала, так как прошло очень мало времени.

— Никакого впечатления португалец не оставил, пришел и ушел. Не успел понять, что он имел виду, какая у него программа и что он собирался делать, — цитирует Геркуса Metaratings.

При этом отметил, что при Амарале в «Спартаки» были хорошие трансферы, такие как Угальде и Барко.

По итогам 15 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 28 баллов.

В следующем туре «красно-белые» примут на своем поле «Локомотив».