Никита Медведев: «Слуцкий очень нужен РПЛ»

Страж ворот «Пари НН» Никита Медведев хотел бы снова увидеть Леонида Слуцкого в российском футболе. Как известно, в настоящий момент Слуцкий тренирует в Китае «Шанхай Шеньхуа».

«Слуцкий очень нужен в РПЛ. Считаю, Викторович – сильный тренер. Не знаю, насколько он сам хочет работать в России, но я бы был безумно рад его возвращению», - цитирует Медведева Sport24.

Медведев добавил, что Слуцкий смог бы усилить любую команду российского чемпионата.

Отметим, что под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шеньхуа» финишировал на второй позиции в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда набрала на один зачётный балл меньше, чем «Шанхай Порт».